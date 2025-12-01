Die Berliner SPD soll eine neue Doppelspitze bekommen: Neben Steffen Krach ist Bettina König nominiert, die schon seit vielen Jahren im Abgeordnetenhaus sitzt.

Berlin - Die Berliner SPD soll künftig von der Doppelspitze aus Steffen Krach und Bettina König geführt werden. Das hat der Landesvorstand einstimmig in seiner Sitzung beschlossen, wie die Partei am Abend mitteilte. Die beiden seien einstimmig als Doppelspitze für den Landesvorsitz nominiert worden. Die Wahl der Vorsitzenden soll demnach auf dem Landesparteitag am 8. und 9. Mai 2026 erfolgen.

Die gesundheitspolitische Sprecherin meinte, es sei nicht ihr Plan gewesen, Parteivorsitzende zu werden. „In einer für die SPD Berlin schweren Situation habe ich gemeinsam mit Steffen Krach entschieden, diesen Schritt zu gehen“, erklärte König. „Wir treten gemeinsam an, um unsere Partei zusammenzuführen und die SPD wieder zur stärksten Kraft in Berlin zu machen.“ Steffen Krach ergänzte: „Die klare Nominierung heute gibt uns Aufwind für die kommenden Monate.“

Die Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel hatten kürzlich ihren Rückzug erklärt. Sie begründeten dies mit mangelndem Rückhalt in der Partei. Der geschäftsführende Landesvorstand schlug daraufhin den Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl 2026, Krach, einstimmig als neuen Parteichef vor. Laut der Satzung der Partei könnte er den Landesverband allein führen - oder zusammen mit einer Frau.