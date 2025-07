Das Durchschnittsalter der Menschen in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen 30 Jahren deutlich gestiegen. An welchen Faktoren liegt das?

Die im Schnitt jüngste Bevölkerung lebt in Sachsen-Anhalt in Halle. (Symbolbild)

Halle - Die Einwohnerinnen und Einwohner Sachsen-Anhalts waren am Jahresende 2024 im Durchschnitt 48 Jahre und drei Monate alt. Frauen waren mit durchschnittlich 50 Jahren und einem Monat rund drei Jahre und neun Monate älter als Männer, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die jüngste Bevölkerung lebte den Angaben zufolge mit 44,72 Jahren in Halle. Am ältesten war die Bevölkerung im Landkreis Mansfeld-Südharz (50,69) und in Dessau-Roßlau (50,34).

Vor 30 Jahren seien die Menschen in Sachsen-Anhalt mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren und drei Monaten noch rund acht Jahre jünger gewesen, hieß es. Das höhere Durchschnittsalter liegt unter anderem an der gestiegenen Lebenserwartung. „Andererseits trägt hierzu auch der Rückgang des Anteils jüngerer Generationen an der Gesamtbevölkerung bei, der sich aus den niedrigen Geburtenzahlen sowie der Abwanderung vor allem junger Menschen ergibt.“