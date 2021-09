Ludwigshafen - Zwei bewaffnete Männer haben ein Bistro in Ludwigshafen überfallen. Die Unbekannten erbeuteten am frühen Mittwochmorgen einen größeren Betrag an Bargeld und flüchteten, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte. Beide Täter waren den Angaben zufolge vermummt und hatten eine Pistole. Eine 42-jährige Angestellte des Bistros erlitt einen Schock. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.