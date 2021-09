Bewaffneter erschießt Angestellten einer Tankstelle

Idar-Oberstein - Ein Angestellter einer Tankstelle ist in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden. Die beiden Männer waren am Samstagabend vor dem Tankstellengebäude in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Die Fahndung nach dem Bewaffneten dauerte am Sonntagmorgen an. Die Polizei bat die Anwohner, zu Hause zu bleiben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.