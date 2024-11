Ein Ehepaar wird in Bremen in der Einfahrt zu seinem Haus von maskierten Tätern überfallen. Plötzlich fällt ein Schuss.

Bremen - Unbekannte haben ein Ehepaar in der Einfahrt zu seinem Haus in Bremen überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden fingen den 67 Jahre alten Mann und seine 47 Jahre alte Frau in der Nacht beim Einparken ab und forderten Geld, wie die Polizei mitteilte. Einer der Täter schoss dabei in die Luft. Sein Komplize entriss der Frau eine Handtasche mit Bargeld. Anschließend flüchteten beide Täter in einem schwarzen Kombi. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.