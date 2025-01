In der Nacht steht eine Wohnung in Berlin-Moabit in Flammen.

Berlin - Bei einem Brand in Berlin-Moabit haben sich drei Bewohner mit einem Sprung aus dem Fenster der Wohnung in der zweiten Etage gerettet. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer in der Wohnung in dem fünfstöckigen Gebäudeflügel im Hinterhof an der Stephanstraße war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Montagmorgen ausgebrochen. Aus den angrenzenden Gebäudeteilen hatten sich vorsichtshalber 38 Bewohner in Sicherheit gebracht. Sie wurden in einem Bus betreut.

Von dem Feuer wurden auch die Wohnungen über und unter dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Über deren Zustand und ob die Bewohner dorthin zurückkönnen, sagte der Sprecher zunächst nichts. Die Feuerwehr habe mit 120 Kräften gelöscht. Der Einsatz dauerte sechs Stunden.