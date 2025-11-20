Eine Wohnung gerät in Brand, der 88 Jahre alte Bewohner liegt darin - die Einsatzkräfte finden ihn bewusstlos. Die Folgen des Feuers sind ernst.

Barsinghausen - Ein 88-jähriger Mann schwebt nach einem Wohnungsbrand in der Region Hannover in Lebensgefahr. Am Mittwochnachmittag war das Feuer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Barsinghausen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner bemerkten demnach den Rauch und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte fanden den 88-Jährigen bewusstlos in der Wohnung und brachten ihn ins Freie. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung ist den Angaben zufolge derzeit unbewohnbar. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Laut Polizei sind die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses nicht betroffen. Die Ermittlungen dauern an.