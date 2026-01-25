Die BHC-Damen und die Wespen-Herren ziehen als Staffelsieger ins DM-Viertelfinale der 1. Hallenhockey-Bundesligen eingezogen. Die BHC-Herren verpassen die K.O.-Runde erstmals seit 2017.

Die BHC-Damen und Wespen-Herren haben die Ost-Ligen jeweils mit zehn Siegen in zehn Spielen dominiert. (Archivbild)

Berlin - Die Damen des Berliner HC und die Herren der Zehlendorfer Wespen haben die Vorrunden in der 1. Hallenhockey-Bundesliga Ost jeweils als ungeschlagene Spitzenreiter beendet. Die BHC-Damen gewannen auch ihr zehntes Saisonspiel mit 8:3 (3:0) gegen den TC Blau-Weiss Berlin.

Die Wespen-Herren verbuchten ihren zehnten Sieg beim 14:1 (5:1) gegen den TuS Lichterfelde. Damit haben die beiden Zehlendorfer Clubs im Meisterschaftsviertelfinale am kommenden Sonntag Heimrecht. Die BHC-Damen treffen auf den Südzweiten Münchner SC (12.00 Uhr), die Wespen-Herren spielen gegen den Mannheimer HC (14.30 Uhr).

BHC-Herren verpassen Viertelfinale erstmals wieder seit 2017

Die Damen des TuS Lichterfelde und die Blau-Weiss-Herren spielen ihr Viertelfinale als Tabellenzweiter jeweils bei den Südmeistern Mannheimer HC und TSV Mannheim Hockey. Blau-Weiss sicherte sich sein Playoff-Ticket erst im letzten Saisonspiel mit einem 6:5 (1:2)-Sieg beim BHC, der damit erstmals seit 2017 wieder das Viertelfinale verpasste. Die bundesweiten Torjägerkronen holten sich Hallen-Europameisterin Philine Drumm vom BHC mit 28 Saisontreffern sowie Wespen-Spieler John Dammertz mit 49 Toren.