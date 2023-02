Als Biathlet legt sich Fourcade offen mit seinen russischen Gegnern an - da ging es um Doping. Jetzt im IOC spricht er sich für eine Rückkehr der Russen aus, trotz des Ukraine-Krieges.

Oberhof - Frankreichs Biathlon-Ikone Martin Fourcade hat sich für eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport ausgesprochen. „Als Athletenvertreter und Sportler glaube ich, dass wir über ihre Rückkehr nachdenken sollten. Ich wurde ins IOC gewählt, um Athleten zu verteidigen. Sie sind Sportler und sollen auf dieser Grundlage auch verteidigt werden“, sagte der fünfmalige Olympiasieger dem norwegischen Sender TV-Sender NRK.

Der 34-Jährige, der 2020 seine Karriere beendet hatte und im vergangenen Jahr als Athletenvertreter ins Internationale Olympische Komitee gewählt worden war, ist sich seiner kontroversen Aussagen bewusst. Er lasse sich aber nicht vorwerfen, pro-russisch zu sein. Er verurteile den Angriffskrieg in der Ukraine und unterstütze das ukrainische Volk voll und ganz. „Der Krieg ist furchtbar. Kein Teil von mir kann die russische Regierung oder ihre Handlungen verstehen.“

Viele würden seine jetzigen Aussagen verstehen, „und viele nicht. Ich sage nicht, dass ich die Wahrheit gepachtet habe und über anderen stehe, aber ich habe meine Meinung“, sagte der 13-malige Weltmeister Fourcade. Norwegens Sprint-Weltmeister Johannes Thingnes Bö sagte: „Ich respektiere Fourcades Meinung. Aber ich bin nicht damit einverstanden.“

Fourcade erklärte, dass er in der Vergangenheit bewiesen habe, dass er alles andere als ein Russland-Freund sei. „Ich habe meine ganze Karriere gegen Doping in Russland gekämpft und war einer der wenigen, die sich gegen sie gestellt hat. Manchmal hatte ich Angst, weil du nie weißt, was passiert“, sagte der siebenmalige Weltcup-Gesamtsieger.