Südharz - Was für andere bloß Werbegeschenke sind, sind für ihn kleine Schätze: Mehr als 25.000 Kugelschreiber nennt Sammler Klaus Kuhnhold mittlerweile sein Eigen. Der Mann aus Roßla, einem Ortsteil der Gemeinde Südharz (Landkreis Mansfeld-Südharz), sammelt die Stifte schon seit 1998. Kuhnholds Interesse daran weckte ihm zufolge damals sein Sohn, der zuerst mit dem Sammeln begonnen hatte.

Früher mehr Zulauf an Kugelschreibern

Nach seinem Renteneintritt zog Kuhnholds Sammlung von damals rund 17.000 Kugelschreibern in die Garage der Schwiegereltern um. Dort hängen sie heute an unzähligen in die Wand geschlagenen Drähten bis unter die Decke. Aber das Sammeln sei nicht mehr so leicht wie früher. In der Anfangszeit sei er überhäuft worden mit Kugelschreibern - doch „mittlerweile muss ich wirklich betteln“, so Kuhnhold. „Es läuft nicht mehr so.“

Deshalb ersteigere Kuhnholds Sohn zusätzliche Kugelschreiber für ihn. Außerdem habe Kuhnhold Kontakt mit anderen Sammlern, um zu tauschen und sich gegenseitig doppelte Exemplare zukommen zu lassen. Ein Aufnahmekriterium für seine Sammlung sei, dass Werbung auf dem Kugelschreiber ist. Ohne Werbung müsse es ein Exemplar „zum Anschauen und darüber lachen“ sein.

Denn mit dem Sammeln ist Kuhnhold noch lange nicht fertig: Ein Exemplar, das er sich beispielsweise für seine Sammlung wünsche, sei ein Kugelschreiber aus Gold.