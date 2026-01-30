Weil der verletzte Abwehrspieler Joel Felix lange ausfällt, verstärkt Zweitligist Arminia Bielefeld seine Defensive mit Robin Knoche vom 1. FC Nürnberg. Der 33-Jährige ist sofort spielberechtigt.

Bielefeld - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld reagiert auf die schwere Schulter-Verletzung seines Innenverteidigers Joel Felix und hat den Innenverteidiger Robin Knoche vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 33-Jährige erhält die Trikotnummer 31, ist sofort spielberechtigt und könnte bereits am Sonntag im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (13.30 Uhr, Sky) für Bielefeld auflaufen. Über eine Ablösesumme machte der Verein keine Angaben.

Felix hatte sich am vergangenen Freitag im Spiel gegen Holstein Kiel an der Schulter verletzt und wird lange ausfallen. Für ihn soll Knoche in die Innenverteidigung rücken. Der gebürtige Braunschweiger hat 183 Bundesliga-Spiele für den VfL Wolfsburg und 123 für Union Berlin bestritten. Beim 1. FC Nürnberg kam er seit seinem Wechsel im Sommer 2024 auf 45 Pflichtspiele.

„Große Erfahrung, ausgeprägte Führungsqualitäten“

„Wir konnten mit Robin Knoche einen Spieler mit großer Erfahrung und ausgeprägten Führungsqualitäten für uns gewinnen“, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel laut einer Vereinsmitteilung. „Ich bin überzeugt, dass er unserer Defensive noch mehr Stabilität verleiht.“

„Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich den aufgezeigten Weg mitgehen und meinen Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten möchte“, sagte Knoche. „Ich freue mich auf meinen Start und auf die erste Begegnung mit unseren Fans.“