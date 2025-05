Gegen die Sparpolitik in der Bildung: Gewerkschaften planen Bildungsproteste in Sachsen.

Zwickau/Dresden - Mehrere Gewerkschaft haben zu Bildungsprotesten in Sachsen aufgerufen. Anlass sei das geplante Maßnahmenpaket des Kultusministeriums, welches gravierende Rückschritte für die Bildungsgerechtigkeit kommender Generationen sowie für die Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten im Bildungsbereich zur Folge habe, teilte der sächsische Lehrerverband (SLV) mit. Geplant seien Kundgebungen am 14. Mai in Zwickau und tags darauf in Dresden.

„Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten längst am Limit. Die Pläne des SMK und der Sparkurs des Finanzministers verschärfen die Lage weiter – zulasten der Lehrkräfte und auf Kosten der Zukunft unserer Kinder“, betonte der SLV-Landesvorsitzende Michael Jung. Er forderte ein Bildungspaket für Schulen, das Entlastungen für Lehrkräfte, eine Klassenleiterstunde, attraktive Angebote für ältere Lehrkräfte, den Ausbau der Schulassistenz und mehr Schulsozialarbeit enthält.

Seit Jahren werde zu wenig in die Bildung investiert, sagte die Vizechefin des DGB, Daniela Kolbe. „In Sonntagsreden wird immer wieder angekündigt, die Bildung zu stärken und die Missstände zu beheben. Spätestens seit der Vorlage des Entwurfs des Doppelhaushalts ist aber klar: Die Bildung ist massiv von der Sparpolitik betroffen“. Sie forderte unter anderem fünf Tage Bildungszeit.