Die Bio-Branche wächst in Thüringen. Einen Scheinwerfer auf die heimischen Unternehmen und deren Produkte wirft der Thüringer Bio-Preis

Erfurt - Der Bergkreishof Ökologischer Landbau in Erfurt-Ermstedt und der Biohof Bärwolf in Klettbach sind die Gewinner des diesjährigen Thüringer Bio-Preises. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 13.000 Euro dotiert und wurde von der geschäftsführenden Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) auf der Landwirtschaftsmesse in Erfurt verliehen, wie das Ministerium mitteilte.

In der Kategorie „Bioprodukt“ überzeugte der koffeinfreie Lupinenkaffee aus Ermstedt die Jury. In der Kategorie „Konzept zur Vermittlung der Werte des ökologischen Landbaus“ gewann der Familienbetrieb Biohof Bärwolf für seine regionale Wertschöpfungskette für Thüringer Weidefleisch.

Mit dem Wettbewerb werden beispielgebende Leistungen der Thüringer Biobranche gewürdigt. In diesem Jahr gab es dafür den Angaben nach 56 Bewerbungen von 33 Unternehmen. Die Auszeichnung wird seit 2016 alle zwei Jahre verliehen.

Karawanskij verwies darauf, dass der Ökolandbau im Freistaat in den vergangenen Jahren stetig gewachsen sei. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche habe sich seit 2015 nahezu verdoppelt. Mehr als 531 aller landwirtschaftlichen Betriebe in Thüringen seien Ökobetriebe. Deren Zahl sei damit seit 2015 um mehr als 75 Prozent gestiegen, hieß es.