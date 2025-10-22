Leipzig - Franz Semper bleibt dem SC DHfK Leipzig erhalten. Der Rückraumspieler verlängerte seinen Vertrag beim Tabellenletzten der Handball-Bundesliga bis 2028, wie der Verein mitteilte. Der Nationalspieler verbrachte bis auf ein dreijähriges Gastspiel in Flensburg von 2020 bis 2023 seine gesamte Profikarriere in Leipzig. Zu weiteren Vertragsmodalitäten mit eventuellen Ausstiegsklauseln machte der Verein keine Angaben.

„Leipzig ist meine sportliche Heimat. Ich bin hier groß geworden, habe hier meine ersten Bundesligaspiele gemacht – und will natürlich auch in den nächsten Jahren mithelfen, dass wir unseren Weg weitergehen“, sagte Semper. „Ich glaube fest an dieses Team und daran, dass uns die Saison 2025/26 am Ende in positiver Erinnerung bleiben wird. Den ersten Schritt dafür wollen wir am Samstag in Wuppertal machen.“

Leipzig hat nach neun Liga-Spielen einen Punkt auf der Habenseite, hat im Pokal aber das Achtelfinale durch einen Auswärtssieg bei Frisch Auf Göppingen erreicht.