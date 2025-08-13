Mit über 30 Grad müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch rechnen. Und in den kommenden Tagen wird es noch heißer.

Berlin/Potsdam - Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich in dieser Woche auf Temperaturen über 30 Grad und viel Sonne einstellen. Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf 31 bis 34 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Für Berlin und westliche Teile von Brandenburg gilt von Vormittag bis abends eine amtliche Warnung vor Hitze.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es laut DWD auf 19 bis 13 Grad ab. Am Donnerstag selbst wird es noch heißer: Die Meteorologen kündigen bei viel Sonnenschein Höchstwerte von 33 bis 36 Grad an.

Mit wenigen Wolken und Tiefstwerten von 21 bis 16 Grad kühlt es demnach in der Nacht zum Freitag nicht sehr stark ab. Am Freitag klettern die Temperaturen dann dem DWD zufolge noch ein Stück weiter nach oben auf maximal 32 bis 37 Grad. Nach einem heiteren Start ziehen demnach Wolken auf, örtlich fallen Schauer und es kommt zu einzelnen Gewittern.