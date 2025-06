In Niedersachsen wird es heute sehr heiß. Doch das Ende der Hitze ist schon in Sicht.

Hannover/Bremen - Hohe Temperaturen haben heute das Freizeitverhalten vieler Menschen in Niedersachsen und Bremen geprägt. Schattenplätze, Abkühlung und viel Flüssigkeit waren nötig.

In der Lüneburger Heide wurden bis zu 35 Grad erwartet, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Auch an anderen Orten war es am frühen Nachmittag bereits 30 Grad und heißer. Am kühlsten war es an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln, aber auch dort waren die Temperaturen mit 27 bis 29 Grad relativ hoch. Noch wärmer als in Niedersachsen war es im Südwesten Deutschlands. Dort wurden lokal bis zu 37 Grad erwartet.

Wetterwechsel erwartet

Vom Abend an sinken die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen deutlich, die Wahrscheinlichkeit für Gewitter mit Starkregen steigt. Auch Sturmböen und Hagel seien möglich, so die DWD-Wetterexpertin. Sie empfiehlt allen Menschen, sich über eine Wetter-App aktuell zu informieren, wie die Lage in der eigenen Region ist.

Am Montag wird es nach der Vorhersage deutlich kühler - in Niedersachsen und Bremen werden zwischen 19 und 25 Grad erwartet. Schauer und kräftige Gewitter sind möglich.