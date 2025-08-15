Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen noch einen heißen Tag durchstehen. Am Wochenende sacken die Temperaturen dann deutlich ab - sommerlich bleibt es aber.

Berlin/Potsdam - Kurz vor dem Wochenende wird es noch einmal richtig heiß in Berlin und Brandenburg. Die Höchstwerte liegen am Freitag bei 32 bis 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Teilweise stehen dabei Wolken am Himmel, ansonsten scheint die Sonne.

In der Nacht zum Samstag kühlt es ab auf 18 bis 15 Grad. In der Niederlausitz kann es Gewitter geben. Am Samstag sacken die Temperaturen dann endlich ab: Mit maximal 24 bis 28 Grad wird es aber dennoch warm. Der Tag startet bewölkt, später scheint die Sonne immer mehr.

Trocken und bewölkt zeigt sich die Nacht zum Sonntag mit Temperaturen von 10 bis 13 Grad. Am Sonntag gibt es viel Sonnenschein und mit maximal 24 bis 27 Grad wird es ähnlich warm wie am Samstag.