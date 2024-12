Die Stimmung hat sich gedreht in Deutschland, sagt der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Er sorgt sich vor Ausgrenzung und Entsolidarisierung.

In Hildesheim

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer sorgt sich um den wachsenden Extremismus in der Gesellschaft. (Archivfoto)

Hildesheim - In seiner Weihnachtspredigt hat der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, vor Extremismus und Antisemitismus gewarnt. In der Bundesrepublik drohe die bisher gelebte Willkommenskultur umzuschlagen in eine geschlossene Gesellschaft, und Solidarität drohe verdrängt zu werden von einer Politik der Ausgrenzung, sagt Wilmer laut vorab verbreitetem Predigtmanuskript.

„Eine differenzierende Demokratie droht sich zu verwandeln in einen platten Populismus - ein erschreckender Nährboden für diskriminierende Ideologien bis hin zum erstarkenden Antisemitismus, der niemals geduldet werden darf“, forderte Wilmer.