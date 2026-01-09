Hannover/Bremen - Auf den Flugverkehr in Hannover und Bremen hat das Winterwetter bisher kaum Auswirkungen. In Hannover waren am Morgen zwei Flüge gestrichen worden - je einer nach Frankfurt und Amsterdam, wie aus dem Flugplan hervorging. Am Vormittag sollte je ein Flug von und nach Kopenhagen ausfallen. Die Website des Flughafens in der niedersächsischen Landeshauptstadt war teilweise nicht erreichbar. Am Bremer Flughafen war am Morgen ebenfalls ein Flug nach Amsterdam ausgefallen.