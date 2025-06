Quitzdorf - Im Stausee Quitzdorf in der Oberlausitz sind Blaualgen nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz warnt daher vor dem Baden in dem Gewässer. Dies gelte insbesondere für empfindliche oder gefährdete Menschen, sowie Kleinkinder und Kinder. Auch Hunde und andere warmblütige Tiere seien gefährdet. Die Ergebnisse einer am 12. Juni entnommene Wasserprobe hätten ergeben, dass aktuell eine starke Entwicklung der Blaualge zu verzeichnen sei.

Blaualgen treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf. Eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers und Schlierenbildung sind Anzeichen für das Vorhandensein der Bakterien.

Darüber hinaus sind die Badegewässer in Sachsen nach Angaben der Umweltbundesamtes (UBA) in einem ausgezeichneten oder guten Zustand.