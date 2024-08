„Blitzer-Marathon“ in Niedersachsen - nicht in Bremen

Hannover - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in Niedersachsen bis zum Wochenende auf verstärkte Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Nach Angaben des ADAC sollen von heute bis Sonntag vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage wie etwa Schulen kontrolliert werden. Heute beginnt in vier Bundesländern das neue Schuljahr, darunter auch Niedersachsen und Bremen.

Das Augenmerk der Polizei liege auch auf Ablenkungen im Straßenverkehr oder technischen Mängeln an Fahrzeugen, hieß es. Bremen macht bei der bundesweiten Aktion aus „organisatorischen Gründen“ nicht mit, wie die Polizei mitteilte. „Stattdessen werden wir wie gewohnt individuell gezielte Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet durchführen.“

Einen speziellen Blitzer-Tag soll es laut ADAC nicht geben. Die Kontrollen seien „mit relativ gleichförmiger Intensität über die gesamte Woche verteilt“. Ziel der Kontrollwoche sei die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für die Gefahren des Straßenverkehrs.