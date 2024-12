Berlin - Ein Blumentopf hat ein Auto beschädigt, ein anderer einen Radfahrer nur knapp verfehlt: Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft einen 47-Jährigen angeklagt. Der Mann soll am 9. August vier Blumentöpfe vom Balkon aus auf die Elßholzstraße in Schöneberg geworfen und dabei den Pkw beschädigt haben. Der Radfahrer kam nach den Ermittlungen gerade so davon. Die Hintergründe für die Aktion muss nun das Amtsgericht Tiergarten klären. Ebenso, ob möglicherweise Alkohol oder Drogen im Spiel waren.