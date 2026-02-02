Laut Medienberichten gibt es bei der Trainersuche von Werder Bremen zwei Favoriten: Es sind zwei Dänen, die bereits den direkten Konkurrenten Mainz 05 vor dem Abstieg gerettet haben.

Bremen - Die beiden dänischen Trainer Bo Svensson und Bo Henriksen sind bei Werder Bremen offenbar die Topkandidaten für die Nachfolge von Horst Steffen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Laut Sky befinden sich die Werder-Verantwortlichen mit beiden bereits in direkten Verhandlungen.

Der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga hatte sich am Sonntag nach zehn sieglosen Spielen von seinem bisherigen Chefcoach getrennt. Svensson und Henriksen retteten den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 in den vergangenen Jahren jeweils in einer noch viel schwierigeren Situation vor dem Abstieg.

Der 50 Jahre alte Henriksen musste die Mainzer erst im vergangenen Dezember verlassen, nachdem er den Club 2024 zum Klassenerhalt und 2025 in die Conference League geführt hatte. Der 46 Jahre alte Svensson arbeitete von Januar 2021 bis November 2023 in Mainz, ehe er in der vergangenen Saison für sechs Monate den 1. FC Union Berlin trainierte. Dort musste er im Dezember 2024 ausgerechnet nach einer 1:4-Niederlage in Bremen gehen.