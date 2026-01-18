Nach 28 Jahren zurück auf der EM-Bühne - und dann das frühe Aus. Bob Hanning scheidet mit den italienischen Handballern in der Vorrunde aus. Der Favorit zeigt hingegen die nächste Machtdemonstration.

Kristianstad - Bob Hanning hat bei seiner ersten EM als italienischer Nationaltrainer die Hauptrunde verpasst. Nach dem 26:32 (13:14) gegen Ungarn haben die Azzurri schon vor dem Vorrundenabschluss am Dienstag gegen Polen ihre Chance auf die zweite Turnierphase verspielt. Für die Südeuropäer ist es die erste EM-Teilnahme seit 1998.

Italien hatte sich zwar auf 23:24 herangekämpft, blieb in der Schlussphase aber acht Minuten ohne Treffer. Zum EM-Auftakt hatte Italien gegen Island verloren. Island und Ungarn spielen nun um den Gruppensieg.

Der ehemalige DHB-Vizepräsident Hanning, der auch als Geschäftsführer beim deutschen Meister Füchse Berlin tätig ist, hatte die Italiener im Vorjahr übernommen. Er will die Mannschaft wieder zu einem festen Bestandteil des internationalen Wettbewerbs machen und zugleich die Popularität des Sports im eigenen Land steigern.

Dänemark wartet seit 2012 auf EM-Titel

Derweil marschierte Co-Gastgeber und Topfavorit Dänemark weiter mühelos durch die Vorrunde und qualifizierte sich mit dem 39:24-Sieg gegen Rumänien vorzeitig für die zweite Turnierphase. Der Olympiasieger und Weltmeister um Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin ist derzeit das Nonplusultra im internationalen Handball - auf einen EM-Titel wartet die mit Bundesliga-Spielern gespickte Auswahl allerdings seit 2012.