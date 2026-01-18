Mit fünf Niederlagen im Gepäck trat der MBC in Rostock an. Neben zwei verletzten Profis fehlte auch John Bryant. Dennoch ist das Spiel im Schlussabschnitt offen, aber der MBC verpasst einen Erfolg.

Rostock - Die Negativserie des Syntainincs MBC in der Basketball-Bundesliga geht unvermindert weiter. Auch bei den Rostock Seawolves musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Marco Ramondino geschlagen geben und kassierte mit dem 77:84 (34:37) bereits die sechste Niederlage nacheinander und die neunte im 16. Spiel. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Charles Callison (32 Punkte).

Während die Seawolves nach wie vor auf Robin Amaize, Oshane Drews und Andy van Vliet verzichten müssen, fehlten bei den Gästen Kyrie Thomas und RJ Gunn verletzungsbedingt. Zudem hatte der MBC wenige Stunden vor Spielbeginn bekanntgegeben, dass John Bryant nicht mehr zum Aufgebot zählt. Die Rostocker, die allerdings schon länger auf ihre Leistungsträger verzichten müssen, waren vor der Pause denn auch lange Zeit das spielbestimmende Team. Jure Planinic gelang mit einem Halbdistanzwurf allerdings der zwischenzeitliche Ausgleich zum 31:31.

Rostock erwies sich auch im dritten Abschnitt als das effektivere Team und lag vor dem letzten Abschnitt mit 62:52 vorn. Entschieden war die Partie damit aber nicht. Vielmehr dominierte der MBC zu Beginn des vierten Viertels und kämpfte sich auf 68:69 heran. In der umkämpften Schlussphase aber schafften es die Mecklenburger immer wieder, sich aus schwierigen Situationen zu befreien und hielten die Gäste so bis zum Ende erfolgreich auf Distanz.