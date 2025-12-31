Sich den Einkaufskorb mit Silvesterböller zu beladen, geht ins Geld. Ein Ladendieb wollte sich die Rechnung wohl sparen - und wurde erwischt.

Ottendorf-Okrilla - Nachdem er Silvesterböller im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Supermarkt gestohlen hatte, ist ein 28 Jahre alter Mann in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) von der Polizei gestellt worden. Der Ladendieb hatte nach Polizeiangaben das Geschäft zweimal mit gefüllten Einkaufswagen verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Komplizin spähte derweil den Kassenbereich aus, um den Diebstahl abzusichern. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorfall am Dienstag und alarmierte die Polizei, die den Dieb stoppte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf 572 Euro.