Potsdam - Eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe ist am Donnerstagmorgen im Potsdamer Forst gesprengt worden. Die Detonation in dem Waldgebiet war lauter als bei bisherigen Sprengungen und bis ins Stadtinnere zu hören. Die Bombe lag auf einem Plateau, etwa 20 Meter über der Gewässeroberfläche des nahe liegenden Templiner Sees, wie Sprengmeister Mike Schwitzke sagte. Der Schall sei so über die Wasseroberfläche bis in die Stadt getragen worden. Der Sperrkreis, in dem nur wenige Wohnhäuser lagen, wurde kurz nach 9.30 Uhr wieder aufgehoben. Es kam zeitweise zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Die Bombensprengung ist der zweite Einsatz der Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung in diesem Jahr in Potsdam.