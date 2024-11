Erfurt - An insgesamt fünf Schulen in Erfurt sind seit Sonntag Bombendrohungen per Mail eingegangen. Laut ersten Angaben der Polizei am Morgen seien wohl nicht nur Erfurter Schulen betroffen, sondern der gesamte Freistaat. Man habe die Schulen der Landeshauptstadt, die E-Mails erreicht haben, durchsucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Aktuell würden die Beamten von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung ausgehen, hieß es weiter. Der Schulbetrieb läuft an diesem Morgen also zunächst ohne Einschränkungen an. Weitere Ermittlungen zu den Urhebern der Mails wurden eingeleitet.