Der Zugverkehr am Bremer Hauptbahnhof steht still. Die Polizei sperrt das Gelände ab, auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Reisende brauchen Geduld. Was ist bislang bekannt?

Bremen - Nach einer Bombendrohung ist der Bremer Hauptbahnhof geräumt worden. Alle Menschen mussten das Gebäude verlassen, die Züge stehen still, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Bahnhof wurde abgesperrt. Hunderte Menschen mit Gepäck warteten vor dem Gebäude, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Demnach war die Stimmung bei den Reisenden überwiegend ruhig und unaufgeregt. Polizei und Feuerwehr waren mit Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Mindestens ein Polizeihund war zu sehen. Ein Wagen der Bahn mit der Aufschrift Notfallmanagement parkte nahe dem Gebäude.

Der gesamte Bereich werde nun genau durchsucht, berichtete der Polizeisprecher. Die Ernsthaftigkeit der Bombendrohung werde geprüft. „Wir müssen uns ein Bild machen“, sagte ein anderer Polizeisprecher. Auf welchem Weg die Drohung kam und worauf sie sich konkret bezog, wollten die Beamten nicht sagen. Der Vorplatz des Bahnhofs Richtung Messegelände war großräumiger abgesperrt als Richtung Innenstadt. Dort waren auch zahlreiche Feuerwehrleute.

Bahnreisende müssen sich auf Verzögerungen und Verspätungen einstellen. Züge können den Bremer Bahnhof vorerst nicht anfahren und nicht verlassen. Das sonst so trubelige Innere des großräumigen Bahnhofs war am frühen Nachmittag still und leer.

Auch der Augsburger Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen einer Drohung geräumt worden. Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern.