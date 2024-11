Experten wollen eine Weltkriegsbombe im Bremer Stadtteil Huchting entschärfen. Was das für die Anwohner bedeutet.

Bombenfund in Bremen - Schulen und Pflegeeinrichtungen dicht

Der Unterricht an sieben Bremer Schulen fällt aus, weil eine Bombe entschärft werden soll. (Archivfoto)

Bremen - Der Unterricht an sieben Bremer Schulen fällt am Mittwoch aus, weil eine Bombe entschärft werden soll. Auch mehrere Pflegeeinrichtungen und Kitas im Stadtteil Huchting müssen geräumt werden. „Das ist schon etwas aufwendiger“, sagte ein Sprecher der Polizei. Alle Gebäude in einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort sollen evakuiert werden.

Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Evakuierung beginne um 10 Uhr, der Sprengmeister soll die Bombe gegen 14 Uhr entschärfen. In der Zeit dürfen sich in einem Radius von 500 Metern keine Menschen außerhalb von Gebäuden aufhalten. Die Polizei rechnet mit Einschränkungen und Ausfällen bei Bussen und Straßenbahnen ab 10 Uhr.

An den Schulen Sodenmatt, Delfter Straße, St. Pius, am Alexander von Humboldt-Gymnasium sowie an der Wilhelm-Wagenfeld-Schule fällt der Unterricht aus, wie das Bildungsressort mitteilte. Die Oberschule Hermannsburg und die Roland zu Bremen Oberschule dienen als Sammeleinrichtungen für Betroffene, deshalb soll auch dort kein Unterricht stattfinden.