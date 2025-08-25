In Norden sind in der Nacht ein Boot und Anhänger ausgebrannt. 40 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Mit Schaumlöschung und Ölsperre konnte Schlimmeres verhindert werden.

Norden - Bei einem Großbrand in Norden (Landkreis Aurich) sind ein Boot samt Trailer sowie ein Kofferanhänger vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Flammen in der Nacht zu Montag auf einem Parkplatz gemeldet worden. Rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Norden konnten die Flammen mit Schaum unter Kontrolle bringen. Das Boot bestand größtenteils aus Kunststoff und war nach Angaben des Besitzers mit mehr als 200 Litern Benzin betankt.

Umweltschutzmaßnahmen eingeleitet

Um eine Verunreinigung des nahegelegenen Norder Tiefs zu verhindern, mussten vor Beginn der Löscharbeiten mehrere Gullys gesichert werden. Parallel liefen weitere Umweltschutzmaßnahmen, darunter das Aufstauen von kontaminiertem Löschwasser in der Kanalisation. Vorsorglich wurde zudem eine Ölsperre im Gewässer installiert. Eine Fachfirma soll im Laufe des Tages die Kanalisation und Parkflächen reinigen.

Die Ursache für den Brand ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.