Mitten in der Nacht sollen sie gewaltsam in sein Wohnhaus eingedrungen sein und den Bewohner schlimm zugerichtet haben. Es gibt mehrere mutmaßliche Täter - ein 23-Jähriger stellte sich jetzt.

Der 41-jährige Verletzte kam nach der Tat zur Behandlung ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Helbedündorf - Nachdem ein Mann in seinem Wohnhaus in Nordthüringen mitten in der Nacht angegriffen und schwer verletzt worden ist, sitzen nun vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein 23-Jähriger stellte sich laut Polizei am Wochenende und wurde nach Erlass eines Haftbefehls in ein Gefängnis gebracht. Die Beamten hatten zuvor unter anderem mit Hubschrauber und Spürhund nach dem jungen Mann gesucht.

Handschellen klickten schon bei weiteren Männern

Drei weitere Tatverdächtige waren bereits am Freitag in Untersuchungshaft gekommen. Ein weiterer Mann war nach einer vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Männer im Alter zwischen 20 und 60 Jahren sollen vor etwa zweieinhalb Wochen einen 41 Jahre alten Mann in seinem Wohnhaus in einem Ortsteil von Helbedündorf (Kyffhäuserkreis) attackiert haben. Alle Tatverdächtige hatten zunächst die Flucht ergriffen. Details zu den Hintergründen gab die Polizei nicht bekannt.