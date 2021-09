Boris Herrmanns Vendée-Globe-Buch erscheint

Hamburg (dpa/lno) – - Das Buch über Boris Herrmanns erster Vendée-Globe-Teilnahme ist gerade erschienen, da laufen längst die Vorbereitungen des Weltumseglers auf eine neue Fünf-Jahres-Doppelkampagne. Der Hamburger und sein Team Malizia wollen erst am Ocean Race (2022/2023) und dann erneut an der Vendée Globe (2024/2025) teilnehmen. Das Projekt ist laut Herrmann „so gut und solide finanziert, dass wir keine Kompromisse machen müssen“.

Die neue Imoca-Yacht, die in Frankreich gebaut wird, soll am 19. Juli 2022 um 10 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt und getauft werden, wie Herrmann am Montag anlässlich der Vorstellung seines Buchs „Allein zwischen Himmel und Meer“ mitteilte. „Aktuell werden gerade die Kohlefaserlagen in den Rumpf laminiert“, berichtete der 40-Jährige in seiner Teamzentrale in der Hamburger HafenCity.

Etwa eine Woche pro Monat treibe er den Bau in Frankreich voran. Spaß hat Herrmann daran, den genauen Tauftermin immer wieder zu betonen. „Das ist so ein kleines deutsches Element in mir, dass wir so langfristig planen und trotzdem sehr pünktlich sein wollen. Was bei solchen Bauprojekten nicht die Normalität ist.“

Das Buch über seine Premieren-Teilnahme an der Vendée Globe hat eine Startauflage von 30.000 Exemplaren. Geschrieben hat er es mit dem Co-Autor und Journalisten Andreas Wolfers. „Für mich haben sich mit dem Buch in meiner Hand zwei Kreise geschlossen“, sagte Herrmann: „Der jüngere mit dem finalen Abschluss meiner ersten Vendée Globe und der ältere, der begonnen hatte, als ich mit 16 Jahren erstmals von der Vendée Globe gelesen habe und zu träumen begann, einmal selbst daran teilzunehmen.“