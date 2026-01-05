Die Berliner müssen in der kommenden Saison ohne ihren Co-Trainer auskommen. Der Assistent wird Chef bei einem Konkurrenten.

Berlin/Hildesheim - Die BR Volleys brauchen in der kommenden Saison einen neuen Assistenten für Chefcoach Joel Banks. Co-Trainer Markus Steuerwald verlässt den deutschen Volleyball-Meister nach der Saison und wird in der kommenden Spielzeit Cheftrainer beim Bundesligakonkurrenten Grizzlys Giesen. Das teilte der Club aus Hildesheim mit.

Bei den Grizzlys folgt Steuerwald auf Itamar Stein, der aus privaten Gründen den Posten räumt. Wie die dann offene Personalie bei den BR Volleys neu besetzt wird, wurde noch nicht verkündet.

„Ich freue mich sehr, diesen Job übernehmen zu können. Es ist eine Position, die lange sehr gut besetzt war, und in den letzten zehn Jahren ging es bei den Helios Grizzlys Giesen gefühlt nur bergauf. Es ist ein Verein mit viel Energie“, wurde Steuerwald von seinem künftigen Club zitiert.

Der 36-Jährige war nach seiner erfolgreichen Karriere als Spieler, in der er mit der deutschen Auswahl WM-Dritter (2014) und Olympia-Fünfter (2012) wurde sowie mit dem VfB Friedrichshafen die Champions League (2007) sowie mehrere deutsche Meistertitel gewann, zunächst Co-Trainer beim Dresdner SC. Seit 2023 ist er bei den BR Volleys tätig.