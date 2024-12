Der deutsche Rekordmeister eilt von Erfolg zu Erfolg. Das soll auch 2025 so weitergehen.

Berlin - Der Erfolg weckte bei den Berlin Volleys sogleich Vorfreude auf Kommendes. „Wir sind heiß und hungrig auf 2025“, sagte Trainer Joel Banks an nach dem glatten 3:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen die Volleys Herrsching zum Jahresabschluss in der Bundesliga. „Nachdem wir unsere Siegesserie weiter ausgebaut haben, lässt sich Silvester noch schöner feiern“, sagte der derzeit überragend auftrumpfende Außenangreifer Moritz Reichert.

Ihre Ausnahmestellung im deutschen Volleyball haben die BR Volleys im Jahr 2024 eindrucksvoll bestätigt. Nach dem Double mit Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DVV-Pokals in der ersten Jahreshälfte legt die Mannschaft in dieser Saison nach. In 24 Pflichtspielen seit Mitte September gab es 23 Siege, 16 davon ohne Satzverlust.

Ihre einzige Niederlage kassierten die Volleys in der Gruppenphase der Champions League bei Projekt Warschau (0:3), sind aber trotzdem vorzeitig für die nächste Runde qualifiziert. Auch im deutschen Pokalfinale am 2. März steht das Team erneut.