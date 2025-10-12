Mit Selbstvertrauen dürfen die BR Volleys in die neue Bundesliga-Saison starten - dank des Erfolgs im Ligacup-Finale.

Hildesheim - Die BR Volleys haben zum vierten Mal nacheinander den Ligacup gewonnen. Die Berliner setzten sich im Finale in Hildesheim gegen die SVG Lüneburg mit 3:1 (25:20, 25:21, 25:27, 26:24) durch und sendeten neun Tage vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Das Endspiel war eine Neuauflage der Finalserie um die deutsche Meisterschaft, die die Volleys deutlich für sich entschieden hatten.

In diesem Jahr waren acht Bundesligisten beim Ligacup dabei. Der Kader der Berliner ist wegen der WM erst seit einer Woche komplett. Zum Auftakt am Freitag hatte das Team von Trainer Joel Banks die Netzhoppers Königs Wusterhausen besiegt. Im Halbfinale gewann die Auswahl um Kapitän Ruben Schott gegen die WWK Herrsching Volleys.

Am 21. Oktober starten die Berliner mit einem Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen in die neue Bundesliga-Saison.