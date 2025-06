Die BR Volleys präsentieren einen neuen Zuspieler. Der Finne Fedor Ivanov hat in der Bundesliga und in Frankreich schon wichtige Erfahrungen gesammelt.

Berlin - Die BR Volleys haben eine wichtige Personalie geklärt und Fedor Ivanov als neuen Zuspieler verpflichtet. Der 24 Jahre alte Finne wechselt vom Champions-League-Club Saint-Nazaire VB Atlantique in Frankreich nach Berlin. Beim deutschen Volleyball-Meister soll er mit Arthur Wehner das Zuspiel-Duo bilden. Bundesliga-Erfahrung bringt Ivanov aus seiner Zeit bei den Grizzlys Giesen mit. Volleys-Trainer Joel Banks kennt den 1,93 Meter großen Spieler aus seiner Zeit als Trainer der finnischen Nationalmannschaft.

„Natürlich besteht bei den BR Volleys echter Erfolgsdruck. Aber ich fühle mich privilegiert, die Chance zu bekommen, mit einem so großen Verein um Trophäen zu kämpfen“, wurde Ivanov in einer Club-Mitteilung zitiert. „Seine Einstellung, sein Biss und sein Spielstil haben mir durchaus imponiert. Fedor hat Erfahrung in der Bundesliga, der Champions League und der Nationalmannschaft und dort überall Verantwortung übernommen“, sagte Volleys-Geschäftführer Kaweh Niroomand.