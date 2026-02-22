Die BR Volleys bleiben in der Bundesliga im Soll. Das Ausscheiden in der Champions League sorgt im Alltag nicht für Irritationen. Gegen VC Bitterfeld-Wolfen gibt es den erwarteten Erfolg.

In der Bundesliga lief es für die BR Volleys nach dem Aus in der Champions League wieder nach Plan. (Archivbild)

Berlin - Die BR Volleys haben das bittere Aus in der Champions League gut verkraftet. In der Volleyball-Bundesliga setzten sich die Berliner gegen den VC Bitterfeld-Wolfen wie erwartet problemlos mit 3:0 (25:13, 25:17, 25:17) durch und schlossen somit nach Punkten wieder zu Tabellenführer SVG Lüneburg auf.

Vier Tage nach der 0:3-Niederlage gegen das italienische Topteam VC Perugia, die das Königsklassen-Aus besiegelte, zeigte sich der deutsche Meister gut erholt und gab sich um die Top-Akteure Jake Hanes und Ruben Schott in der Max-Schmeling-Halle trotz ungewohnt mäßiger Annahme keine Blöße.

Am Mittwoch steht für die BR Volleys das Berliner Stadtduell gegen das Perspektivteam VCO an, bevor es in der dann folgenden Woche international im CEV-Pokal gegen LPR Piacenza weitergeht.