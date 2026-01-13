Berlin - Die BR Volleys haben sich von Trainer Joel Banks getrennt. Der Coach wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, wie der Volleyball-Bundesligist mitteilte. Bis auf Weiteres wird der bisherige Assistenzcoach Alexandre Leal den Job gemeinsam mit Co-Trainer Markus Steuerwald übernehmen. Das Duo coacht das Team bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) im Spiel beim SV Warnemünde.

„Nach dem schwierigen Bundesligastart haben wir unsere Tabellensituation zwar inzwischen verbessern können, aber dennoch ist das Spiel unserer Mannschaft weiterhin von einem ständigen Auf und Ab geprägt“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand laut Mitteilung. „Die Ergebnisse stimmen, aber unseren Leistungen fehlt es an Konstanz und Stabilität.“ Die Volleys sind Tabellenzweiter hinter Lüneburg.

Der 50 Jahre alte Banks hatte den Job in Berlin 2023 übernommen. Im Vorjahr war sein Vertrag bis 2028 verlängert worden. Banks hat auch einen Vertrag als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft bis 2027.