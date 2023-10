Berlin - Drei Wochen vor dem Start in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga ist den Berlin Volleys ein Transfer-Coup geglückt. Der deutsche Nationalspieler Tobias Krick wechselt vom italienischen Erstligisten Pallavolo Modena zum 13-maligen deutschen Meister. Bei seinem neuen Verein erhält der 24 Jahre alte Mittelblocker einen Dreijahresvertrag. Das gaben die BR Volleys am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Krick spielt derzeit mit der Nationalmannschaft bei der Olympia-Qualifikation in Brasilien zusammen mit den beiden Volleys-Akteuren Ruben Schott und Johannes Tille. Von 2015 an stand er fünf Jahre lang beim Bundesligisten United Volleys Frankfurt unter Vertrag.

Bei den BR Volleys wird der 2,13-m-Hüne der vierte Mittelblocker sein neben Saso Stalekar, Nehemiah Mote und Timo Tammemaa. „Jetzt haben wir gleich vier exzellente Mittelblocker mit unterschiedlichen Attributen. Das gibt uns eine große taktische Variabilität“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über die Neuverpflichtung.