Wernigerode - Am Königsberg im Harz ist ein Feuer ausgebrochen. Auf einer Länge von etwa 300 Metern brenne es an mehreren Stellen, sagte in Sprecher des Landkreises Harz. Es sei ein Löschflugzeug im Einsatz sowie Feuerwehren etwa aus Wernigerode am Boden. Am Samstag werde ein weiteres, baugleiches Löschflugzeug erwartet.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) informierten, dass wegen des Waldbrandes die Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken gesperrt ist. Es komme zu erheblichen Verzögerungen. Am Königsberg hatte es wiederholt gebrannt.