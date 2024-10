Auf dem Gelände eines Lebensmittelproduzenten in Lüneburger brennt es in der Nacht. Die Ursache ist unklar.

Auf einem Industriegelände in Lüneburg ist Feuer ausgebrochen (Symbolbild).

Lüneburg - Aus bislang unbekannter Ursache ist auf dem Gelände eines Industriebetriebs in Lüneburg ein Brand ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500.000 Euro. Laut Polizei bemerkte der Sicherheitsdienst des Lebensmittelproduzenten den Brand in der Nacht. Das Feuer sei hinter einem geschlossenen Rolltor im Bereich der Anlieferung ausgebrochen. Dort habe sich unter anderem eine Müllpresse sowie Räumlichkeiten, in denen Kartons und Holzpaletten gelagert wurden, befunden. Der Brand sei gelöscht worden.

Durch das Feuer seien mehrere Stockwerke oberhalb der Anlieferung sowie ein angrenzender Kühlraum verrußt, sodass auch die Lebensmittelproduktion in dem Betrieb eingestellt werden musste. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell kann laut Polizei weder eine technische Ursache noch fahrlässige Brandstiftung als Ursache vollkommen ausgeschlossen werden.