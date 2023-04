Berlin - Auf einer Mülldeponie in Berlin-Spandau ist am Ostersonntag ein größeres Feuer ausgebrochen. Es brennen rund 300 Kubikmeter Sperrmüll, wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte. Sie sei mit 45 Kräften dort - samt Löschboot und Radlader. Der Einsatz auf dem Areal eines Entsorgungsunternehmens am Sophienwerderweg werde noch mehrere Stunden dauern, hieß es. Es bildeten sich riesige Rauchwolken.