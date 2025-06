Zwei Tage lang kämpfte die Feuerwehr gegen einen Brand auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in Erfurt. Einen technischen Defekt schließt die Polizei als Ursache aus.

Brand in altem Schlachthof gelöscht - Brandstiftung vermutet

Bereits am Dienstag war das Feuer ausgebrochen.

Erfurt - Das Feuer auf einem ehemaligen Schlachthofgelände in Erfurt ist gelöscht. Die Feuerwehr übergab den Brandort am Nachmittag der Kriminalpolizei, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Brand durch den Umgang mit offenem Feuer oder nachglühenden Stoffen ausgelöst wurde. Weder ein technischer Defekt noch eine Selbstentzündung kämen als Ursache infrage. Die Polizei ermittelt daher wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Ersten Erkenntnissen zufolge stürzten Teile der betroffenen, etwa 100 Meter mal 25 Meter großen Halle durch die Brandeinwirkung ein. Während der Löscharbeiten riss die Feuerwehr zudem Teile des Gebäudes ein. Es besteht laut Polizei akute Einsturzgefahr. Die Standortuntersuchung habe sich daher äußert schwierig gestaltet.

Feuerwehr kämpfte mit Abrissbagger gegen Glutnester

Das Feuer war bereits am Dienstag ausgebrochen. Die Löscharbeiten auf dem verschachtelten alten Industriegelände gestalteten sich als schwierig. Um an die Glut- und Brandnester zu gelangen, setzte die Feuerwehr auch einen Abrissbagger ein. Zwischenzeitlich galt eine Gefahreninformation aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung. Bis zu 60 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst keine.

Der Betrieb des Schlachthofs wurde laut Angaben der Stadt in den 1990er Jahren eingestellt. Seitdem stehen die Gebäude größtenteils leer, allerdings nutzen Wohnungslose das Gelände zum Übernachten. Die Caritas hatte daher zu Sachspenden und zur Solidarität mit den Betroffenen aufgerufen.