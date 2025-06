Polizisten stoppen auf der Potsdamer Straße einen Wagen für eine Kontrolle. Der 29 Jahre alte Fahrer hatte so einige verbotene Dinge mit - und durfte nicht mehr weiterfahren.

Berlin - Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Schöneberg sind bei einem 29-Jährigen eine Pistole mit Munition und weitere Waffen gefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach hielten die Beamten den Mann am Mittwoch auf der Potsdamer Straße an und überprüften seine Papiere. Dabei sei aufgefallen, dass diese gefälscht sein könnten, hieß es. Bei einer Durchsuchung hätten die Beamten die Pistole samt Munition sowie ein Messer und eine Pfefferspraypistole mit Ersatzkartuschen gefunden.

Der 29-Jährige wurde festgenommen. Es werde wegen Verdachts der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.