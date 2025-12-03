Kamenz - Ein Brand in einem Autohaus in der Nähe von Kamenz (Landkreis Bautzen) hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut Polizei wurde das Feuer am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr von der Rettungsleitstelle gemeldet. Einsatzkräfte löschten die Flammen bis Mitternacht, wie es hieß. Der Eigentümer schätze den Schaden durch Feuer, Ruß und Hitze an Autos und Gebäude auf insgesamt knapp 250.000 Euro. Die Brandursache sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit.