  3. Wetter: Frost in Berlin und Brandenburg

Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt frostig. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch mit Nebel und Glätte.

Von dpa 03.12.2025, 05:59
In Berlin und Brandenburg ist mit Frost und Glätte zu rechnen. (Symbolbild)
In Berlin und Brandenburg ist mit Frost und Glätte zu rechnen. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa

Berlin/Potsdam - Es wird wieder frostig in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Tag bewölkt und nebelig. Bis in den Vormittag hinein sei mit Temperaturen bis minus 3 Grad zu rechnen. Daher seien gebietsweise Frost und Glätte möglich. Im Tagesverlauf erwartet der DWD leichten Regen. Die Temperaturen erreichen 2 bis 6 Grad. 

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es trocken und die Bewölkung lockert ein wenig auf. Allerdings ist es weiter nebelig. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 3 Grad. Auch in der Nacht ist vereinzelt mit Glätte zu rechnen. Am Dienstag kommen die Wolken zurück. Es bleibt trocken bei 2 bis 4 Grad.