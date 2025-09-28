Berlin - Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in Berlin-Marzahn sind zwei Menschen tot im Gebäude gefunden worden. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Alle vier waren demnach Bewohner der Doppelhaushälfte, die Sonntagnacht komplett in Flammen stand und erst nach mehreren Stunden gelöscht war.

Zwei weitere Personen seien wenig oder gar nicht verletzt und würden zum Geschehen befragt, ergänzte ein Sprecher der Polizei. Der Ursache gehen Brandermittler des Landeskriminalamts nach.

Laut Feuerwehr ist das Haus vermutlich einsturzgefährdet. Das Feuer hatte demnach auch auf den Dachstuhl des zweiten Hausteils übergegriffen. 88 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz. Nach vier Stunden waren die Arbeiten der Feuerwehr weitgehend abgeschlossen. Das Gebäude wurde provisorisch mit Baustützen gesichert. Das zuständige Bezirksamt müsse mit einem Statiker prüfen, wie es weitergehe, erklärte die Feuerwehr.