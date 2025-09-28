Halle - In Halle ist ein Straßenbahnfahrer nachts von drei Unbekannten angegriffen worden. Das Trio habe den Mann geschlagen, getreten und beraubt, teilte die Polizei mit. Zuvor soll der 52-Jährige die Angreifer aufgefordert haben, die Straßenbahn zu verlassen. Den Angaben zufolge sollen sie unter anderem in der Tram geraucht haben. Das Opfer sei verletzt in ein Krankenhaus gekommen, hieß es. Nach den geflüchteten Angreifern wird gefahndet.