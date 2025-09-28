weather wolkig
  3. Nächtlicher Angriff: Straßenbahnfahrer von Unbekannten geschlagen und beraubt

Drei Männer brechen nachts in einer Straßenbahn in Halle die Regeln. Der Fahrer schreitet ein - und landet im Krankenhaus.

Von dpa 28.09.2025, 13:21
In Halle laufen Ermittlungen nach einem Trio, das nachts einen Straßenbahnfahrer zusammengeschlagen hat. (Symbolbild)
Halle - In Halle ist ein Straßenbahnfahrer nachts von drei Unbekannten angegriffen worden. Das Trio habe den Mann geschlagen, getreten und beraubt, teilte die Polizei mit. Zuvor soll der 52-Jährige die Angreifer aufgefordert haben, die Straßenbahn zu verlassen. Den Angaben zufolge sollen sie unter anderem in der Tram geraucht haben. Das Opfer sei verletzt in ein Krankenhaus gekommen, hieß es. Nach den geflüchteten Angreifern wird gefahndet.