In Ostfriesland bricht in einem Fahrgeschäft auf dem Gallimarkt ein Feuer aus. Nun gibt es mehr Details dazu.

Leer - Eine Gruselfigur hat den Brand in einer Geisterbahn in Ostfriesland ausgelöst. Das gab die Polizei bekannt. Warum genau die Figur am Sonntagmittag Feuer fing, war demnach weiterhin unklar. Inzwischen ist den Angaben nach auch die Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen eingebunden. Der Brandort sei weiterhin beschlagnahmt, die Ermittlungen dauerten an.

Bei dem Feuer in der Geisterbahn auf dem Gallimarkt in Leer wurden elf Menschen verletzt. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Gallimarkt ist das größte Volksfest in Ostfriesland. Es gibt 19 große Fahrgeschäfte und rund 250 Marktstände in der Innenstadt. Die Stadt erwartete zu dem Volksfest früheren Angaben zufolge rund eine halbe Million Besucher.

Als das Feuer ausbrach, war der Markt bei sonnigem Wetter sehr gut besucht, wie die Polizei bereits am Wochenende mitteilte. Das Feuer wurde demnach schnell gelöscht. Auch die Schadenshöhe war weiterhin unklar.